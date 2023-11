Na sequência da Operação Influencer, não pude deixar de reparar que havia por parte de alguns comentadores uma indignação generalizada pelo tempo de demora dos interrogatórios que decorriam no Tribunal de Instrução Criminal. As detenções ocorreram no dia 7 e as medidas de coação vieram a ser conhecidas dia 13, seis dias em que estiveram detidas cinco pessoas no âmbito deste inquérito.









Ver comentários