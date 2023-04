No passado dia 6 de abril concluímos um processo de diálogo com os Sindicatos do SEF e de trabalho entre diferentes áreas do Governo. Aprovámos uma boa solução legislativa que regula a transição dos trabalhadores do SEF para as entidades Polícia Judiciária, Instituto de Registos e Notariado e Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo (APMMA).









