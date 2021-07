Nos tempos áureos, as férias de verão de Ronaldo eram motivo de grande alarido. O craque viajava habitualmente para Los Angeles com o irmão, o cunhado e outros membros masculinos do clã para dias que davam sempre que falar.Do reportório de CR7 fazem parte um beijo roubado a Kim Kardashian e a famosa noite com Paris Hilton, que terminou com a socialite a dizer que Ronaldo era “demasiado gay” para os seus padrões.