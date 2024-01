Mão amiga fez-me chegar a primeira imagem que ilustra este texto. Joaquim Franco, repórter cujos méritos nunca me cansarei de sublinhar, aparecia numa reportagem do ‘Jornal Nacional’ do passado sábado de máscara cirúrgica. O seu entrevistado estava também de máscara. Não seria estranho? Não era de excluir que o Joaquim estivesse apenas a ser um homem prevenido, mas conhecendo como conheço as manhas da informação da TVI fui ver com mais atenção.









