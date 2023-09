Pierre Curie ganhou o Nobel da Física de 1903 com a sua mulher, Marie Sklodowska-Curie, com quem tinha identificado dois novos elementos químicos (o rádio e o polónio), e com Henri Becquerel, o descobridor da radioactividade. Terminou o discurso de aceitação do prémio do seguinte modo: "Sou dos que acreditam como Nobel que a humanidade tirará mais benefícios do que prejuízos das novas descobertas.









