Algo vai mal no país que quer ser um exemplo para o Mundo. O massacre na escola do Texas voltou a destapar o descontrolo no uso de armas, mas, agora, em Washington, uma ex-assessora da Casa Branca confessou que, a 6 de janeiro de 2021, o então presidente Donald Trump sabia que os manifestantes que viriam a ocupar o Capitólio, contra a eleição de Biden, estavam armados.









