O caso da ‘famosa’ marquise fez-me pensar que, lá no fundo, Cristiano Ronaldo não é uma pessoa assim tão diferente do miúdo de origens humildes, nascido e criado na freguesia de Santo António, na Madeira.Os milhões não o desviaram da sua essência e, entre outras coisas, continua a preferir o bacalhau à Brás da mãe ao prato do melhor chef do Mundo, a agarrar-se às mesmas antigas superstiç...