Com as convulsões sociais provocadas pela atual crise pós-pandémica, acrescida enormemente pela situação de guerra na Europa, os portugueses veem-se a braços com uma inflação galopante sem fim à vista. Com a maioria das famílias a terem rendimentos mínimos de sobrevivência, já que trabalhar neste país não significa ter um rendimento adequado a uma vida digna e sã, a litigância tende a aumentar para níveis incomportáveis para os atuais meios à disposição dos tribunais.









