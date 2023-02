Esteve desaparecido e não é como no filme. Não foi em combate. A acusação vem com o olor imundo de canibais. Asco e nojo e vómito são o mar que banha aqueles que tocam em crianças. O então padre Anastácio Alves eclipsou-se da paróquia do Funchal, da Madeira, do continente e da órbita, em 2018, após queixas por crimes de abuso sexual contra um menor.









