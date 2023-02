Mandam apertar o furo do cinto. Avisam com verbos agudos para termos cuidado e cabeça com gastos e despesas e para nos deixarmos de extras e afins. A guerra de Putin trouxe mortos e trouxe crise. Sobem ao ritmo do balão da Manuela Bravo, os preços. Nos supermercados, nas bombas de gasolina, nos livros escolares, a electricidade pela hora da morte de tantos que não carregam no botão do aquecedor para não terem uma conta incompatível com o salário.









