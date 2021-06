Há 17 anos, o realizador Ricardo Espírito Santo foi universalmente aplaudido porque não transmitiu a morte de Fehér no directo televisivo. Mudam-se os tempos. Ontem, o realizador do Dinamarca-Finlândia mostrou imagens de Eriksen entre a vida e a morte, com o acordo ou com instruções da UEFA. Quem o tapou do alcance mais directo das câmaras foram os seus companheiros de equipa.A realização limitou-se a não mostrar ...