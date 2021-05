A agressão dum jornalista de imagem da TVI por um ‘empresário’ do ‘futebol’ ligado ao Futebol Clube do Porto é um novo limiar da nojeira que envolve o desporto e que os poderes político, judicial, policial e também parte da comunicação social têm permitido ao longo das décadas. Que ninguém se queixe. O comportamento vergonhoso do ‘empresário’ Pedro Pinho e de Pinto da Costa, este ...