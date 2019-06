Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ainda não se sabe se houve de facto qualquer violação recente do espaço aéreo do Irão por parte de um drone dos Estados Unidos.Ora como se diz que a História pode não se repetir mas por vezes rima, lembremos o caso do ‘Lusitânia’ ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial.< br />