No tempo em que deputadas eram aves raras, Natália Correia (1923-1993) pertencia à espécie. A sua voz capaz de emudecer Pavarotti condizia com o facto de ser poeta e destemida. Foi em novembro de 1982, no primeiro debate parlamentar sobre a interrupção voluntária da gravidez, depois de João Morgado, deputado do CDS, ter dito que "o ato sexual é para fazer filhos", ao que Natália respondeu: "Já que o coito, diz Morgado,/ tem como fim cristalino,/ preciso e imaculado/ fazer menina ou menino;









Ver comentários