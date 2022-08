Eu não sabia realmente quem era Demi Lovato até que, há cerca de um ano e pouco, me lembrei de a ver em séries da Disney. Em maio de 2021, aos 28 anos, Demetria Lovato tinha descoberto que era não-binária, ou seja, que não se identificava exclusivamente com o género feminino ou masculino, coisa que acontece com bastante frequência a quase toda a gente desde o início da humanidade (basta estudar literatura e arte) – e que, portanto, as pessoas deviam tratá-la usando pronomes neutros.









Ver comentários