O filme é de 1973. Dirigido por Marco Ferreri, com interpretação de nomes ilustres do cinema. Michel Picolli, Mastroianni, Ugo Tognazzi e Philipe Noiret. Uma alegoria sobre o consumismo, a mentira, o prazer e a luxúria do poder. Durante um fim de semana, decidem comer até morrer. Deu brado e, ainda hoje, vale a pena revisitá-lo.