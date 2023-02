O escândalo que abala a Igreja católica portuguesa é, apenas, mais um capítulo da história de infâmia que a tem fragilizado em vários países durante as últimas décadas. Padres pedófilos que escondem os seus instintos predatórios sob sotainas de aparente virtude.



A Igreja insistiu em confundir o segredo da confissão com o silêncio sobre as práticas inconfessáveis de alguns dos seus ministros.









Ver comentários