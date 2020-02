Conta-me histórias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sempre gostei da expressão ‘coligação negativa’. Na língua de pau da nossa imprensa, estamos perante tal fenómeno quando os partidos da oposição se unem para subverter as contas do governo. Na cabeça dos simples, um governo com maioria relativa tem todo o direito de governar como se tivesse maioria absoluta. Isto significa, no limite, que os resultados eleitorais são dispensáveis; quem governa deve governar sem limites ... < br />