No dia 30 de Janeiro, parece que os portugueses terão menos uma hora para votar. Eu sei, eu sei: as urnas continuarão abertas até às 19h. Nada mudou – no papel. Mas a ‘recomendação’ do governo para que os isolados votem entre as 18h e as 19h significa, em termos práticos, que a votação ‘segura’ termina às 18h.