Mesmo numa época em que os livros não tinham a importância que têm hoje, havia textos que condicionavam a vida das pessoas e levavam os decisores políticos a tomarem posição sobre as obras e os seus autores, designadamente em defesa dos interesses do império. Por isso, o imperador Augusto não gostou do texto ‘Arte de Amar’, de Ovídio, decidindo exilar o poeta para Constança, na actual Roménia, onde morreu ao fim de nove anos, sem nunca conseguir regressar a Roma, onde desejava acabar os seus dias.









