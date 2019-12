Morna quer voar para o Mundo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na sequência primeiro do flamenco e depois do fado, é agora a morna de Cabo Verde que aspira à classificação pela UNESCO como património imaterial da humanidade. A candidatura foi apresentada em março de 2018.Nascida ainda na primeira metade do século XIX, no tempo do romantismo, a morna resulta em boa parte da enraizada tradição musical do arquipélago de Cabo Verde e da forma como, ao longo de séculos,... < br />