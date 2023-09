Foi uma das figuras mais marcantes e brilhantes da vida cultural portuguesa durante décadas, vinda dos Açores e adaptada à realidade social e artística lisboeta em que foi figura cimeira e sempre afirmativa, tal era o grau de convicção com que defendia aquilo em que acreditava.



Foi amiga de Mário Soares e sonhou ter um papel activo na política , o que acabou por acontecer no PSD, de que chegou a ser deputada, penalizando com o seu discurso implacável deputados que nada tinham que ela pudesse admirar.









