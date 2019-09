O merecido Grammy de José Cid

Quando em Novembro José Cid receber em Las Vegas o Grémio Latino de Excelência Musical, estará a dar-se o justo aplauso internacional a um dos maiores autores e intérpretes portugueses de sempre, com uma obra e uma carreira que acompanham a nossa vida colectiva desde meados dos anos sessenta, incluindo o trabalho excepcional do "1111", que liderou e enriqueceu com a sua música e voz.

Quem conhece José Cid sabe que ele, além da intensa ...

