Fotografias de Jorge Sampaio, Fernando Rosas, José Luís Saldanha Sanches, Alberto Martins e outros mostram-nos alguns do protagonistas centrais da resistência à ditadura no combate prolongado, e muito, contra Salazar e Caetano nas crises académicas de 1962 e 1969, já com a Guerra Colonial a roubar milhares de vidas em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.









