No rescaldo da festa de aniversário de Pepe, um evento que, contra todas as expetativas, teve um final inesperado para o aniversariante, o presidente do FC Porto surgiu em público combalido pelo resultado com que terminou a parte desportiva do programa em agenda para a noite do último domingo. O dito resultado, uma vitória por 2-1 do Gil Vicente, não poderia deixar de causar um impacto negativo na parte social do convívio pós-desportivo montado em homenagem a Pepe mal o árbitro desse o jogo por findo.









Ver comentários