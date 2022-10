Domingo à noite transformou-se num problema para os dois canais privados generalistas. Sendo que o problema da SIC é bem maior do que o da TVI, pelo menos no que toca ao formato reality show ou, como Daniel Oliveira gosta de chamar ao género, "experiência social".



Não só ‘Quem quer Namorar com o Agricultor’ perde sucessivamente a noite, semana após semana, para o concorrente ‘Big Brother’ como não chega, sequer a um milhão de espetadores a seguir o programa.









