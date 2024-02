Oficialmente, a loucura começou com ‘Narcos’. Até à estreia da série que se tornou épica, em 2015, na plataforma em ascensão Netflix, as incursões sobre o tema narcotráfico ficavam-se pelo cinema, sobretudo. A popularização do tema nasceu nessa altura precisa, com Wagner Moura, conhecido por ‘Tropa de Elite’ e meia dúzia de novelas da Globo a deixar o papel do polícia que lutava contra a corrupção e mudar de lado para assumir o papel de Pablo Esbobar, o mais poderoso barão da droga que o mundo já conheceu.









Ver comentários