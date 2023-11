Na declaração ao País de António Costa, neste sábado, houve uma figura-sombra, presente na sala onde o primeiro-ministro falou, escondida atrás das câmaras, mas que não passou despercebidas aos olhares dos repórteres fotográficos. Fernanda Tadeu, a mulher de Costa, aquela que o PM demissionário lembrou no momento do “obviamente, demito-me”, ali estava, de calças de ganga, de pernas cruzadas, na mesma guerra do marido, nos bastidores.









