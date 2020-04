Querido Marco Paulo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Num momento em que as nossas conversas, orações, pedidos de ajuda se viram para as vítimas do flagelo mundial coronavírus, por vezes esquecemos quem sofre com outras doenças que há tantos anos roubam vidas e para as quais ainda não foi encontrada a cura, apenas tratamentos penosos.Neste momento, o cantor Marco Paulo, com 75 anos, volta a enfrentar o pesadelo do cancro. Mas luta contra a doença com uma força e uma fé...