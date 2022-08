Por incrível e absurdo que pareça, a notícia da detenção de dois bombeiros por vários crimes de fogo posto no espaço de apenas um mês, confirma o antigo ditado que traduz a triste realidade: no melhor pano cai a nódoa.



Não posso deixar de manifestar o meu profundo respeito por toda a corporação de bombeiros de Caneças, extensível aos milhares de homens e mulheres que de forma abnegada dedicam as suas vidas ao combate a este flagelo que vai destruindo terras, matando pessoas e destruindo o planeta.









Ver comentários