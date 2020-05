Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Vive-se hoje o terceiro dia de uma nova etapa no combate à pandemia mortal. Passados 45 dias de Estado de Emergência que nos impôs medidas restritivas excecionais, optou-se pelo Estado de Calamidade, porque somos um povo de fé com uma desmesurada crença em milagres, uma fase mais light que apela ao bom senso, consciência e cidadania dos portugueses.O futuro próximo dirá se foi a opção correta. Apenas sabemos que com a ...