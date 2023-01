Tem sido apresentada como uma remodelação governamental, contudo mais parece um simples ajuste em que não mudam protagonistas mas apenas as cadeiras em que se sentam. O Primeiro-ministro explicou que assim já sabe com o que conta e tem garantia de continuidade nas políticas; justificação aceite pelo Presidente da República, que sublinhou a responsabilidade do chefe do governo pelos resultados da governação - o que aliás já sabíamos e foi sempre assim.









Ver comentários