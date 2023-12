Os Presidentes da República foram sempre populares. Mário Soares foi o que provocou paixões mais fortes. Seguramente o mais polémico por força da relevância maior do seu papel político na transição democrática e na consolidação do rumo económico e social do país, a sua personalidade exuberante e simpatia natural dificultavam a vida a quem não queria gostar dele.









