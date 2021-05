Os responsáveis pelo plano de vacinação decidiram, e bem, atacar o aumento de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, alargando a toma das doses à população mais jovem. As vacinas têm-se revelado um enorme sucesso, pelo que faz sentido travar o aumento do contágio nas faixas etárias onde se regista um crescimento preocupante e que coloca em causa o desconfinamento na região mais populosa do País.Só para o ...