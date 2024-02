Não sei o que será preciso mais para o Estado Português acordar para a necessidade de corrigir, com alguma profundidade, a situação da Justiça. Não está aqui em causa criticar este ou aquele corpo da Justiça. Está sim constatar as contradições, as demoras, os atrasos, os erros, os exageros, nalguns casos o desrespeito pelos direitos dos cidadãos.









