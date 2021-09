Bolsonaro paz e amor

Foi com enorme surpresa que o Brasil assistiu esta semana ao insólito recuo de Jair Bolsonaro.O mesmo homem que durante meses atacou de todas as formas e feitios a Justiça e a democracia, que acenou vezes sem conta com a ameaça de um golpe de Estado e ainda na passada terça-feira prometeu desobedecer ao Supremo Tribunal, veio, dois dias depois, fazer um inesperado ‘mea culpa’, pedindo desculpa pelos excessos antidemocráticos e garantindo que as ameaças, insultos e injúrias dos últimos meses foram apenas fruto “do calor do momento”.