Entre os fãs de Cristiano Ronaldo, não há quem vibre mais intensamente do que a mãe do craque, Dolores Aveiro. Ela ergue altares, acende velas a todos os santos, tira fotografias a desejar boa sorte e as emoções com os jogos são tantas que na maior parte das vezes desliga a televisão e só vê o resultado no final, para não se enervar.Assiste, sim, às grandes finais, mas até aí Ronaldo conta ...