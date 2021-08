A onda de calor que colocou parte do país em risco elevado de incêndio levou o MAI a autorizar o DN da PSP e o CG da GNR a suspenderem o gozo de férias ou folgas aos profissionais destas Forças de Segurança. Nada de novo!Tal restrição de direitos ocorre também aquando da realização de campeonatos internacionais desportivos; manifestações de risco; cimeiras internacionais; visitas de Altas Entidades; etc, etc.