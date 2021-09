Isto da reestruturação das forças de segurança dá que pensar. Uns opinam, criticam, outros tentam impor a sua solução como milagrosa, outros tentam defender a sua quinta e, no fim, baralha-se o jogo, volta-se a dar e fica tudo na mesma.Má sina a nossa, deste País com muita história, mas com muito pouca memória.