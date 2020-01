A difícil vida de Silas no Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tive dificuldades em compreender as ideias de Silas nos primeiros tempos de Sporting. Apreciei o que fez a época passada no Belenenses, mas pareceu-me que deu o salto para um grande demasiado cedo. Pior, para um grande em crise evidente, com um plantel desequilibrado, uma estrutura deficiente e envolvido numa guerra interna, provavelmente a pior em mais de cem anos de história. Não seria fácil para um dinossauro dos bancos, habituado a tudo, quanto mais para um jovem té... < br />