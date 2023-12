A SRS Legal, escritório de advogados do irmão do Presidente da República, foi quem aconselhou a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, no triste episódio da indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis. Mas em todo este processo destacou-se um nome: César Sá Esteves. Perante a primeira exigência de 1,4 milhões de euros de Alexandra Reis, o advogado enviou um email (que pode ser consultado no anexo do relatório da Inspeção-Geral de Finanças) à ex-CEO da transportadora considerando “inaceitável” os termos propostos.









