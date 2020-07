Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Acabaram com as reuniões do Infarmed. Já a equipa de peritos da DGS não debate desde Fevereiro. E pretendem terminar com os debates quinzenais no Parlamento. Qualquer dia enterram a democracia. A suspensão dos ditos encontros para discutir a situação epidemiológica em Portugal impede os partidos de fiscalizar a gestão da crise, pelo menos até Setembro. A decisão foi uma surpresa, pelos vistos por cá a pandemia já...