Henrique Araújo tem 20 anos. Foi, justamente, aos 20 anos de Henrique Araújo que Rui Pedro Braz se referiu quando disse: "Não posso ter um miúdo com declarações de impotência como esta." Braz, que é o diretor do futebol do Benfica, viu-se obrigado pelas circunstâncias a vir a público em manifestação de solidariedade com o jovem Araújo, o avançado madeirense que decidiu pela sua cabeça proferir um manifesto bem articulado contra a arbitragem nacional depois de a equipa B do Benfica perder um jogo em Vila do Conde.









