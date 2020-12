Os resultados da TAP são uma tragédia. Menos passageiros, menos receita, menos voos, mais dívida. Setecentos milhões, mais euro menos euro, nos primeiros nove meses do ano. E não haverá melhorias tão cedo. Só lá para 2025 entrará no verde, na melhor das perspetivas. A crise é anterior à pandemia, mas agravou-se com a Covid-19.