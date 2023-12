O veloz maratonista

A semana iniciou-se com a tendência que se eterniza: ‘O Preço Certo’ de novo a liderar a lista dos programas mais vistos do dia.



Ao longo de duas décadas nada terá ficado por dizer sobre o êxito do concurso da RTP1 e a competência do seu apresentador. E é já desde 2010 que me tenho aqui associado à admiração geral pela proeza de Fernando Mendes e companhia, juntando-lhe a incompreensão pelo conformismo da concorrência, em especial da SIC, que não tem tido um rasgo que permita discutir sequer a primazia do público no ante ‘prime time’.









