A Federação Portuguesa de Futebol encomendou a instituições universitárias dois pareceres sobre o tema do número de campeonatos atribuíveis em mais de um século de competições oficiais de futebol. No dia 29 será realizada uma Assembleia Geral da FPF e os clubes vão ser chamados a decidir quantos títulos de campeão e quantas Taças de Portugal pertencem aos emblemas cujas equipas ergueram troféus desde os anos 20 do século passado.









Ver comentários