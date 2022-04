O Benfica foi a Liverpool e saiu de lá com um empate de tal forma inesperado que a equipa se viu obrigada a sair do balneário e a voltar ao campo para agradecer os aplausos dos seus adeptos. Terá sido um momento especial para os jogadores e para os técnicos, uma raridade à laia de despedida de uma temporada em que, por mais do que uma vez, se viram escarnecidos, insultados e vaiados no Estádio da Luz e noutros campos do País.









