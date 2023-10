Rui Pinto, o pirata informático, condenado a quatro anos de prisão (com pena suspensa) no processo ‘Football Leaks’, e que desde 2020 goza de proteção policial, está na iminência de perder aquele benefício. Com o fim do processo judicial, e com a decisão do Ministério Público de não recorrer, cessam os fundamentos para que o ‘hacker’ continua a beneficiar de toda proteção que o Estado lhe dá.









