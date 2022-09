A manifestação de três mil agricultores em Espanha a pedir a violação clara da Convenção de Albufeira, que gere as relações ibéricas em matéria de recursos hídricos, é um sinal muito preocupante. A Convenção de Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso–Espanholas, conhecida como Convenção de Albufeira, está em vigor desde 2000.É a lei que enquadra a forma como os dois países gerem cinco caudais comuns, que são o Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. No essencial, Portugal depende muito da forma como Espanha gere a água. O poder espanhol é decisivo sobre 50 por cento dos recursos hídricos de superfície portugueses, que têm origem do lado de lá.