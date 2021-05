Marcelo quer nova lei contra crises sanitárias

O Presidente da República quer que a Assembleia da República crie um enquadramento próprio para enfrentar crises sanitárias. Marcelo Rebelo de Sousa esteve ontem na Madeira, depois de uma breve visita aos Açores, no âmbito da apresentação de cumprimentos após ser reeleito para a Presidência da República."Penso que é prudente fazer isso", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que aproveitou a visita para preparar os festejos do Dia de Portugal, que decorrem este ano na Madeira. "Nós, felizmente, estamos já na ponta final da pandemia e, terminada, temos o desafio económico e social e poderemos ter, com algum distanciamento, assim o Parlamento o decida, uma reponderação de como enfrentar no futuro, em termos jurídicos, situações como esta."Marcelo Rebelo de Sousa disse ter já consultado os partidos com assento parlamentar sobre a eventual criação de "legislação específica" sobre emergência sanitária, mas foi decidido "levar até ao fim o processo pandémico" antes de qualquer iniciativa nesse sentido.Em relação à Região Autónoma da Madeira, o chefe de Estado apontou que a transição da primavera para o verão será "uma boa surpresa" em termos de recuperação económica."A Madeira está a viver, do ponto de vista pandémico, um período muito bom e de viragem, não apenas a recuperação, mas de facto uma retoma turística, uma retoma económica em geral francamente promissora", declarou.